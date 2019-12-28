وزير خارجية أمريكا: طهران تستخدم العنف لمنع إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات

السبت 28 ديسمبر 2019

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن نظام طهران يلجأ إلى "العنف" والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت إيران منتصف نوفمبر.



وكتب بومبيو على تويتر "من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات في إيران"، مضيفا أن "النظام يهاب مواطنيه ولجأ مرة أخرى إلى العنف وقطع الإنترنت".

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت، حتى الآن، إلى وقوع أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع المظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في أكثر من 100 مدينة إيرانية رفضا لرفع أسعار الوقود.

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لكن بومبيو لفت إلى حصيلة أكبر سبق أن ذكرتها بعض وسائل الإعلام ومثلها تنظيم مجاهدي خلق الإيراني المعارض.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن قمع الحركة الاحتجاجية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وذكرت وكالة إيلنا الإيرانية أن شبكة الإنترنت قطعت الأربعاء في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الأربعين لسقوط ضحايا الاحتجاجات