صحيفة: الأزمات الطاحنة التي يعاني منها شعب العراق سببها النظام المرتهن لإيران

السبت 28 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "أتى وضع الرئيس العراقي برهم صالح لاستقالته في عهدة مجلس النواب، رفضاً لتسمية مرشح إيران لتشكيل الحكومة تماهياً مع مطالب الشارع العراقي واستشعاراً بالمطالب الشعبية الحقيقية وجوهرها".



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم السبت حيث إن الغضب الجارف الذي تشهده ساحات وميادين العراق رغم كونه مطلباً شعبياً لكنه ينطلق ايضاً من إدراك تام أن الأزمات الطاحنة التي يعاني منها شعب العراق سببها النظام الطائفي المرتهن لإيران والمفصل على قياس مصالحها وهيمنتها وتسلطها، وبالتالي فالمطلب الرئيسي الذي سيكون مدخلاً لإنهاء كل ما يعاني منه العراق يتمثل بتغيير هذا النظام واجتثاثه والوصول إلى قانون انتخابي جديد يمكن أن ينقل ممثلي الشعب الحقيقيين إلى تحت القبة البرلمانية، وليس التابعون للأحزاب والطوائف وإيران.

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ومضت ومن هنا فإن الغليان الشعبي وجد صدى لدى الحريصين على مصلحة العراق كبلد لجميع أبنائه وليس مزرعة أو أداة أو تابعاً، وأدرك هؤلاء أن صبر الجوع والفقر والحاجة وافتقاد أبسط مقومات الحياة والتعطش إلى الكرامة التي تم سلبها بفعل الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي الذي قامت به حكومات متعاقبة كانت وظيفتها الوحيدة التبعية والعمل على تحقيق أطماع طهران مقابل مناصب سلطوية أوصلت في نهاية الأمر إلى أن هذا الشعب المنكوب خرج من هالة التخويف والترهيب بأنه يمكن أن يحصل ما لا تُحمد عقباه في غياب مثل هذه السلطة، وأن التهديد بالطائفية ما هو إلا سلاح استخدمته الحكومات في حين لا وجود له بالواقع حيث إن الجوع والعطش والحرمان جميعها أوجه لمعاناة لا تميز بين أحد من أبناء الشعب العراقي الذي رد الصاع للنظام القائم برمته ونزل يداً بيد يتحمل كل محاولات القمع مهما بلغ حجم النزيف لأن مطلبه الحقيقي أنه يريد وطنه سليماً معافى ووقف شلال الهدر والفساد الذي فاق الـ100 مليار دولار وجعل من رغيف الخبز وكأس الماء النقي حلماً في أحد أغنى بلاد العالم بالثروات التي تم تبديدها لجيوب المرتزقة والمرتهنين.. وبالتالي أتى تأكيد الشارع منذ بدء الاحتجاجات أنه هو من سيتولى العملية السياسية برمتها على أسس جديدة الولاء فيها للعراق ورفض أي تدخل خارجي خاصة من إيران التي كانت قنصلياتها ومقار مليشياتها هدفاً للمتظاهرين للتعبير عن استيائهم وغضبهم من كل ما عانوه ويدركون تماماً من هو السبب الحقيقي في ذلك.

واختتمت "لا يريد الشارع العراقي تغيير وجوه في قمة هرم السلطة، ولا يريد استبدال أشخاص بل يكمن جوهر حراكه الشعبي بأنه لا يريد مطلقاً أي استمرار لنظام عقيم أوصل العراق إلى ما هو عليه اليوم.