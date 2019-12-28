شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تدشين الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 شهدت محافظة حضرموت، الجمعة، تدشين الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمدينة المكلا.

وتعتزم الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال إجراء 90 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من مختلف المحافظات.

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