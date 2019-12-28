البارزاني يصدر بيانا بشأن التطورات السياسية في العراق

اصدر رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، السبت، بيانا بشأن التطورات السياسية في العراق، فيما اشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة.

وقال البارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة".

واضاف "فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية".

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وتابع انه "في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والاسس الدستورية"، مشددا على أن "أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية".

واكد البارزاني انه "لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره"، موضحا ان "تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن، الخميس الماضي، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.