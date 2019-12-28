قافلة عتاد أمريكية كبيرة تعبر الحدود العراقية إلى الحسكة

ذكرت مصادر صحافي، ان قافلة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود العراقية السورية باتجاه محافظة الحسكة.
وبحسب وكالة سبوتنك الروسية فأن "القافلة العسكرية الأمريكية ضمت 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وذخيرة وسيارات دفع رباعي وصهاريج وقود".
وتابعت أن "هذه الآليات أدخلت عبر معبر الوليد البري الحدودي مع إقليم كردستان، وتمركزت في القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة تل بيدر (قصرك) شمالي مدينة الحسكة".
ولفت مصدر صحافي الى أن "القافلة العسكرية الأمريكية الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية شهر كانون الأول الجاري، حيث سبقها إرسال تعزيزات عسكرية خلال الأسابيع الماضية إلى قواعد الجيش الأمريكي في محافظتي الحسكة ودير الزور بشكل أساسي، وذلك لتمكين القبضة الأمريكية على حقول النفط والغاز في المنطقة".
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