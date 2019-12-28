مقتل متعاقد مدني أمريكي واصابة اخرين في الهجوم على قاعدة الـK1 في كركوك

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة الـK1 العسكرية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان لها "إن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح، كما قتل متعاقد مدني، في هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك، حيث توجد قوات التحالف".

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وأضافت ان "قوات الأمن العراقية فتحت تحقيقا بهذا الصدد، وسيتم نشر معلومات إضافية في وقت لاحق".

وأعلن مسؤولون أمريكيون في وقت سابق عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة "ك-1" العراقية بالقرب من كركوك، والتي تحتضن عسكريين أمريكيين.