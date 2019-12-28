"الخليج": التدخل الفج من جانب الرئيس العثماني ألا يستدعي موقفاً عربياً جماعياً ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

أنقرة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "فجأة ومن دون سابق إنذار حط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تونس. كان وصوله هناك متسللاً واجتماعه بالرئيس قيس سعيّد محاولة مكشوفة للحصول على موطئ قدم يتمكن من خلاله إقامة محور تركي لمحاصرة الدول العربية في شمال إفريقيا، مستغلا الوجود القوي ل «حركة النهضة» ذراع جماعة «الإخوان» في تونس، وحكومة فائز السراج المدعومة من «إخوان» ليبيا والجماعات الإرهابية الأخرى في طرابلس".



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وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" أراد أردوغان توريط تونس ورئيسها في مخططاته العثمانية التوسعية لعله يستعيد بعضاً من خسائره في سوريا والعراق ومصر والسودان، بزعم أن ليبيا وتونس وغيرهما من دول شمال إفريقيا العربية كانت جزءاً من الدولة العثمانية المنقرضة التي يحاول أردوغان استعادة أمجادها الغابرة، وتحقيق حلم «الخلافة» الذي يراوده، كما أحلام العصافير، مستنداً إلى ما تمثله «حركة النهضة» من سطوة وقدرة. لكن محاولاته في أن تكون تونس ممراً أو مقراً لقواته باءت بالفشل، إذ سرعان ما وضعت الرئاسة التونسية الأمور في نصابها بعيد الاجتماع الذي ضم الرئيسين سعّيد وأردوغان بأن «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها».

وذكرت أن "البيان الرئاسي التونسي واضح وحاسم وهو رد على محاولات الرئيس التركي الذي كان مصحوباً بوزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات، جر تونس إلى موقع يشكل خطراً عليها وعلى الدول العربية المجاورة، كما أنه يعني إفشال المخطط العثماني الذي يستهدف أمن الدول العربية في المشرق والمغرب، وهو المخطط الذي تحدث عنه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين بالقول: «إذا أرادت تركيا أن تحمي أمنها من الجهات الأربع فيجب أن توسع خط أمنها بشكل كبير، لذا فنحن معنيون بما يجري في سوريا وفي ليبيا والعراق وإيران والبلقان وأفغانستان والقوقاز». لذا فدائرة الأمن التركية واسعة جداً، وأهداف أردوغان التوسعية تصل إلى مناطق بعيدة عن حدود تركيا الطبيعية، بما يعني أن كل الدول العربية تقع في دائرة الأطماع التركية، وبالتالي فإن أردوغان لن يعدم أي وسيلة للتدخل هنا أو هناك.

وبينت إن هذا التدخل الفج من جانب الرئيس العثماني ألا يستدعي موقفاً عربياً جماعياً ؟ خصوصاً أن مخاطر المشروع التركي باتت واضحة وتستهدف كل الدول العربية بلا استثناء، إما بالاحتلال المباشر، وإما بالتدخل العسكري وإما بإقامة القواعد العسكرية تمهيداً للتوسع والسيطرة، وإما من خلال الأذرع «الإخوانية» أو المنظمات الإرهابية التي تعمل لحساب أنقرة.