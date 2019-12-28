صحيفة: لطالما كان مفهوم الدولة الوطنية واضحاً لدى الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "نهج حكم اختطته دولة الإمارات قائم على العدالة والمساواة والأخلاق وتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها، شكل في مجمله عقداً اجتماعياً وثيقاً بين الشعب وقيادته، قائماً على الثقة والإنجاز... قيادة تعمل لخير أبنائها وشبابها وتؤمن بقدراتهم، وشعب يبادل عطاء قيادته بالولاء والعهد".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" «#علمتني الحياة» التي يخطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي خلاصة عقود في الحكم، تحمل بين ثناياها المبادئ التي تقوم عليها الدولة وما بناه المؤسسون منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تفتح آفاقاً أمام الكثيرين للاستفادة من هذه الرحلة القيمة لحكام الإمارات الذين تمكنوا من بناء دولة تعد أنموذجاً إنسانياً وتنموياً واقتصادياً تصدرت إنجازاتها أغلب المؤشرات العالمية.

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وأوضحت "لطالما كان مفهوم الدولة الوطنية واضحاً لدى دولة الإمارات، بأهمية أن تنعكس إمكانات البلاد على مستوى معيشة المواطنين، والعدالة في توزيع المكاسب والفرص، وتحسين البنية التحتية، وتوفير أرقى مستويات التعليم والصحة والمساكن المجانية والرعاية الاجتماعية، وهو ما نجحت القيادة الرشيدة، الموجودة دوماً بين الناس، في تأمينه، بل حرصت على بقائه في دائرة التميز.

وقالت "أساس بناء هذا الأنموذج الفريد من الدول مثل الإمارات، هو الإيمان بالاتحاد وقدرة أبنائه مجتمعين على الصمود في وجه أي تحد.. والإيمان بقدرة الشباب وأهميتهم في المجتمع، وتوجيه السياسات كافة لاحتضان قدراتهم وطاقاتهم وفتح آفاق «الفضاء» أمامهم.. والإيمان أيضاً بالحوار والتسامح وحق البشر جميعاً في العيش بأجواء من الأمن والاستقرار والسلام".