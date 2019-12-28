عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تكشف تفاصيل الصواريخ الخارقة.. والبنتاجون يعلق

السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نشرت أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية، الجمعة، في خطوة وصفها الرئيس فلاديمير بوتن بأنها تضع بلاده في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد.



وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتن بنشر الصواريخ، لكن البيان لم يذكر موقعها.

ويُطلق على النظام الجديد اسم "أفانجارد"، وهو واحد من عدة أنواع جديدة من الأسلحة، التي وصفها بوتن بأنها سابقة لعصرها.

وقال بوتن إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

وبحسب تقارير فإن مسار صاروخ "أفانجارد" الخارق للصوت يمر على ارتفاع عشرات الكيلومترات داخل طبقات الجو العليا، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ويتميز صاروخ "أفانجارد" بقدرته الفائقة على المناورة لمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مساره، وإرسال معلومات عنه لاعتراضه، وتبلغ سرعته، وفقا لتقارير روسية، 20 ماك، وقد تصل إلى 27 ماك، أي ما يعادل 27 مرة سرعة الصوت وأكثر من 33 ألف كيلومتر في الساعة.

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وهو قادر أيضا على تغيير الاتجاه والارتفاع ما يجعله "لا يهزم، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس الروسي.

تعليق البنتاجون

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أنها "لن تعلق على الادعاءات الروسية" بشأن قدرات نظام "أفانجارد"، في حين تطور الولايات المتحدة أسلحة أسرع من الصوت منذ بداية الألفية طبقا لتقرير نشره جهاز الأبحاث بالكونجرس في يوليو.

وذكرت روسيا في 26 نوفمبر الماضي أن خبراء أمريكيين فحصوا "أفانجارد" بموجب قواعد تفتيش نصت عليها المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة عام 2010.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قيام مفتشين بفحص "أفانجارد"، ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وقال بوتن إن نظام "أفانجارد" بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية.

وأضاف "اليوم لدينا وضع فريد في تاريخنا الحديث والمعاصر. إنها (الدول الأخرى) تحاول اللحاق بنا. لا تملك أي دولة أخرى أسلحة أسرع من الصوت، ناهيك عن أسلحة عابرة للقارات أسرع من الصوت بمراحل".