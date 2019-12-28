شكرا لقرائتكم البحرية الأميركية: إيران قد تقوم باستفزازات في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي توماس مودلي أن إيران قد تقوم "بأعمال استفزازية" في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل على الرغم من فترة هدوء نسبي.

كما قال مودلي في مقابلة مع رويترز مساء الجمعة "أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك" دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

إلى ذلك، أضاف "ليس هناك ما يؤشر على أن هناك تغيرا في توجه القيادة الإيرانية، ينبئ بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام هناك".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع من إيران أن تثير الاضطرابات في المنطقة نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها، قال مودلي إنه لم ير معلومات مخابرات تشير إلى ذلك.

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وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذر مطلع ديسمبر من وجود مؤشرات على احتمال وقوع عدوان إيراني قريباً.

يذكر أن وزارة الدفاع كانت أرسلت نحو 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو أيار بما يشمل حاملة طائرات.

محيط إيران والتوترات

ويتزامن تحذير مودلي مع بدء الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وخليج عمان.

كما يشار إلى أن المياه المحيطة بإيران أصبحت مركزا للتوترات الدولية بعيد رفع الولايات المتحدة الضغوط والعقوبات على طهران

وتصاعد التوتر منذ هجمات في الصيف على ناقلات نفط، منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم على منشأتي نفط في السعودية، اتهت واشنطن إيران بمسؤوليتها عن تلك الهجمات.

