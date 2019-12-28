الجيش البرازيلي يعزز قواته على الحدود مع فنزويلا

قام الجيش البرازيلي بتعزيز قواتها على الحدود مع فنزويلا وذلك بعد يوم واحد من العثورعلى خمسة جنود فنزويليين فارين وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين.
ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة الدفاع البرازيلية اشارت فيه الى انه "تم العثور على الجنود الفنزويليين في محمية للسكان الأصليين على الجانب البرازيلي من الحدود".
ولفت مصدر عسكري لـ"رويترز" الى انهم "قدموا أنفسهم على أنهم فارون ويجري استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في هجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة في فنزويلا".
وأشار المصدر الى إنه "لم يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار ولكنه قال إنه يشك في تورطهم في هجوم وقع في 22 كانون الأول على قاعدة لقوات المشاة في جنوبي فنزويلا".
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