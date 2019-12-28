اصابة 15 شخصا بانفجار في مصنع للطائرات بولاية كانساس الأميركية

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد ​انفجار​ خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية ​كانساس​ الأميركية. ونقلت "​رويترز​" عن مسؤولين بالمنطقة وبالشركة أن الانفجار تسبب على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق ​طائرة​ جديدة قيد التطوير.

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