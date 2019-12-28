أعلنت وزارة الدفاع البرازيلية ان الجيش قام بتعزيز قواته على الحدود مع فنزويلا وذلك بعد يوم واحد من العثور على خمسة جنود فنزويليين فارين وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة "رويترز" أن "الفارين قدموا أنفسهم على أنهم فارون ويجري استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في هجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة في فنزويلا".
وأضاف المصدر إنه لم يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار، لافتا إلى انه "يشك في تورطهم في هجوم وقع في 22 كانون الأول على قاعدة لقوات المشاة في جنوبي فنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع البرازيلية: الجيش عزز قواته على الحدود مع فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.