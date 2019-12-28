وزارة الدفاع البرازيلية: الجيش عزز قواته على الحدود مع فنزويلا

أعلنت ​وزارة الدفاع​ البرازيلية ان ​الجيش​ قام بتعزيز قواته على الحدود مع ​فنزويلا​ وذلك بعد يوم واحد من العثور على خمسة جنود فنزويليين فارين وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وأوضح مصدر ​عسكري​ لوكالة "​رويترز​" أن "الفارين قدموا أنفسهم على أنهم فارون ويجري استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في هجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة في فنزويلا".

وأضاف المصدر إنه لم يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار، لافتا إلى انه "يشك في تورطهم في هجوم وقع في 22 كانون الأول على قاعدة لقوات المشاة في جنوبي فنزويلا".