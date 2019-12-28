أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن "الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخ".
وأشار البدوي في معرض حديثه عن مشروع الميزانية للعام 2020 على إن "الميزانية تقترح رفعا تدريجيا عن دعم المحروقات، فيما أبقت الدعم على القمح وغاز الطبخ"، مضيفا: "تقر الميزانية مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانيا أقل من 10 دولارات إلى الف جنيه اي اقل من 22 دولارا مع خلق ربع مليون وظيفة لفئة الشباب".
وأضاف البدوي أن الحكومة تقترح تخصيص 9 مليارات جنيه سوداني 200مليون دولار لصندوق السلام والتنمية، بالإضافة لتخصيص 7% من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات، معتبرا إنه "من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض وسعر صرف مستقر في ظل استمرار الدعم السلعي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير سوداني: الحكومة تخطط لالغاء دعم الوقود تدريجيا في العام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.