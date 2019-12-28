وزير سوداني: الحكومة تخطط لالغاء دعم الوقود تدريجيا في العام 2020

أعلن ​وزير المالية​ ​السودان​ي إبراهيم البدوي إن "​الحكومة​ الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم ​الوقود​ تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور ​القطاع العام​ لتخفيف أثر تنامي التضخ".

وأشار البدوي في معرض حديثه عن مشروع الميزانية للعام 2020 على إن "الميزانية تقترح رفعا تدريجيا عن دعم ​المحروقات​، فيما أبقت الدعم على ​القمح​ وغاز الطبخ"، مضيفا: "تقر الميزانية مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانيا أقل من 10 ​دولار​ات إلى الف جنيه اي اقل من 22 دولارا مع خلق ربع مليون وظيفة لفئة ​الشباب​".

وأضاف البدوي أن الحكومة تقترح تخصيص 9 مليارات جنيه سوداني 200مليون دولار لصندوق ​السلام​ والتنمية، بالإضافة لتخصيص 7% من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات، معتبرا إنه "من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض وسعر صرف مستقر في ظل استمرار الدعم السلعي".