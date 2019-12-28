ارتفاع عدد ضحايا المواجهات بإفريقيا الوسطى إلى 35 قتيلاً

ارتفع عدد ​ضحايا​ الاشتباكات بين عناصر المليشيات والتجار، خلال اليومين الماضيين، في بانغي عاصمة جمهورية ​إفريقيا​ الوسطى إلى 35 قتيلًا على الأقل، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

واستمرت المواجهات على مدار يومي الأربعاء، والخميس، بين عناصر مليشيات وتجار في حي يشّكل ​المسلمون​ غالبية سكانه في بانغي، بعدما حمل التجار في حي "بي كي5" الأسلحة اعتراضًا على ​الضرائب​ التي فرضتها المليشيات.

وعلى الرغم من اتفاقات ​السلام​ الموقعة في البلاد منذ النزاعات الداخلية التي بدأت عام 2012، إلا أن ​الأمن​ لم يستتب في العديد من المدن بما في ذلك العاصمة بانغي.