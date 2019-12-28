ارتفاع عدد ضحايا المواجهات بإفريقيا الوسطى إلى 35 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين عناصر المليشيات والتجار، خلال اليومين الماضيين، في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى 35 قتيلًا على الأقل، وإصابة أكثر من 50 آخرين.
واستمرت المواجهات على مدار يومي الأربعاء، والخميس، بين عناصر مليشيات وتجار في حي يشّكل المسلمون غالبية سكانه في بانغي، بعدما حمل التجار في حي "بي كي5" الأسلحة اعتراضًا على الضرائب التي فرضتها المليشيات.
وعلى الرغم من اتفاقات السلام الموقعة في البلاد منذ النزاعات الداخلية التي بدأت عام 2012، إلا أن الأمن لم يستتب في العديد من المدن بما في ذلك العاصمة بانغي.
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