أميركا تتخذ قرارا جديدا حول السن المسموح له بشراء منتجات التبغ

بدأ قانون جديد في الولايات المتحدة يحظر بيع منتجات التبغ لأي شخص دون سن الحادية والعشرين عاما، السريان وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا لوضع الحد الأدنى لبيع منتجات التبغ ل كجزء من مشروع قانون الإنفاق الشامل.
وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية في بيان الى أنه "من غير القانوني الآن أن يبيع بائع تجزئة أي منتج تبغ - بما في ذلك السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية - لأي شخص يبلغ عمره أقل من 21 عاما".
وتعد عملية التقييد المتزايدة للعمر على مشتريات التبغ أحد الأحكام العديدة خارج تدابير الإنفاق المرتبطة باتفاقية الإنفاق الأميريكية البالغة 1.4 تريليون دولار.
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