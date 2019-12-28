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أميركا تتخذ قرارا جديدا حول السن المسموح له بشراء منتجات التبغ

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بدأ قانون جديد في ​الولايات المتحدة​ يحظر بيع منتجات ​التبغ​ لأي شخص دون سن الحادية والعشرين عاما، السريان وفقا لإدارة الغذاء و​الدواء​ الأميركية.

ووقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قانونا لوضع الحد الأدنى لبيع منتجات التبغ ل كجزء من مشروع قانون الإنفاق الشامل.

وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية في بيان الى أنه "من غير القانوني الآن أن يبيع بائع تجزئة أي منتج تبغ - بما في ذلك ​السجائر​ والسيجار و​السجائر الإلكترونية​ - لأي شخص يبلغ عمره أقل من 21 عاما".

وتعد عملية التقييد المتزايدة للعمر على مشتريات التبغ أحد الأحكام العديدة خارج تدابير الإنفاق المرتبطة باتفاقية الإنفاق الأميريكية البالغة 1.4 تريليون ​دولار​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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