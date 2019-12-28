أميركا تتخذ قرارا جديدا حول السن المسموح له بشراء منتجات التبغ

بدأ قانون جديد في ​الولايات المتحدة​ يحظر بيع منتجات ​التبغ​ لأي شخص دون سن الحادية والعشرين عاما، السريان وفقا لإدارة الغذاء و​الدواء​ الأميركية.

ووقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قانونا لوضع الحد الأدنى لبيع منتجات التبغ ل كجزء من مشروع قانون الإنفاق الشامل.

وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية في بيان الى أنه "من غير القانوني الآن أن يبيع بائع تجزئة أي منتج تبغ - بما في ذلك ​السجائر​ والسيجار و​السجائر الإلكترونية​ - لأي شخص يبلغ عمره أقل من 21 عاما".

وتعد عملية التقييد المتزايدة للعمر على مشتريات التبغ أحد الأحكام العديدة خارج تدابير الإنفاق المرتبطة باتفاقية الإنفاق الأميريكية البالغة 1.4 تريليون ​دولار​.