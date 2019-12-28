مقتل شخص في إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية كولورادو الأميركية

أشارت ​الشرطة الأميركية​ الى إن ​إطلاق نار​ وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية ​كولورادو الأميركية​، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

ولفتت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان الى اننا "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا"، مشيرة الى أن "هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري"، مضيفة: "يرجى تجنب المنطقة"، مشددة على أنه "يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها "ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث".

من جانبه، أكد المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا أنتوني كاماتشو للصحفيين شدد على انه "لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجاري"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".