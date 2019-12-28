الحكومة الليبية تعلن عزم وزراء خارجية أربع دول أوروبية على زيارة ليبيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عزم وزراء خارجية ​إيطاليا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​ زيارة ​طرابلس​ في السابع من شباط المقبل.

واشارت ​وزارة الخارجية​ بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بيان لها الى إن "وزير الخارجية، محمد سيالة، أجرى اتصالا هاتفيا مع المفوض السامي للسياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​، جوزيب بوريل، تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها ​خليفة حفتر​ ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس".

وأكد المسؤول الأوروبي وفق البيان، عزمه القيام بزيارة ​ليبيا​ في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من المسؤولين.