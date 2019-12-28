مصادر معارضة للجمهورية: الذهاب الى حكومة لون واحد ستعقد الازمة الداخلية

أشارت مصادر معارضة لـ"​الجمهورية​" الى انّ "الذهاب الى حكومة لون واحد خطوة بالغة الخطورة، ومن شأنها ان تعقّد الازمة الداخلية اكثر إذ ستستفز الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وتشكّل سبباً لإشعال الشارع من جديد فضلاً عن انّها ستقفل ابواب الخارج امام لبنان وتحجب المساعدات المنتظرة منه، واكثر من ذلك ستعزز القناعة لدى هذه الشريحة الواسعة بأنّها حكومة "حزب الله" بالفعل، وثمة اشارات كثيرة بهذا المعنى قد صدرت من مستويات خارجية ودولية متعددة".

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