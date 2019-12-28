"الجمهورية": جنبلاط أرسل أسماء لوزراء تكنوقراط الى دياب بشكل غير مباشر

علمت "​الجمهورية​" انّ "رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ قد شارك في مشاورات التأليف بشكل غير مباشر، حيث اقترح مجموعة اسماء لوزراء تكنوقراط لا يستفزون الحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته، وقد ارسلها بشكل غير مباشر الى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​".

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