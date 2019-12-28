النشرة: الأمطار الغزيرة أدت ارتفاع إضافي بمنسوب مياه نهر الحاصباني

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة لا تزال تحت وطأة العاصفة "لولو" لليوم الثالث على التوالي في ظل موجة من البرد الفارس مصحوبة بيرق ورعد أدت إلى ​انقطاع الكهرباء​ و​الإنترنت​ مرات عدة وتساقطت ​الأمطار​ بغزارة تسببت بسيول حرفا معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات وحولتها إلى مستنقعات عطلت العديد من السيارات كما تساقطت ​الثلوج​ ابتداءا من ارتفاع 1500 متر وما فوق إلا أن جميع الطرقات في المنطقة ظلت سالكة باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ التي ما زالت مقطوعة في وادي جنعم كما يلف المنطقة وخاصة المرتفعات ضباب كثيف حجب معه الرؤيا ما يستوجب من السائقين ​القيادة​ بحذر تفاديا لخطر الانزلاقات إلى ذلك فقد تسببت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع إضافي المنسوب مياه ​نهر الحاصباني​ وبلغ أعلى معدلاته هذا العام واحدثت ​الفيضانات​ على جانبيه خسائر مادية في المقاهي والمنتزهات وفي اقنية الري أيضا.

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