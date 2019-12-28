بري: الاساس أن تحاكي الحكومة الحراك والاحزاب والتكنوقراط ولست متشائما

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ"الجمهورية" الى أن "الاساس هو ان تكون ​الحكومة​ بحجم الازمة، وتحاكي الحراك والاحزاب والتكنوقراط، وتحاكي الداخل والخارج وتحاكي ثقتهما بها، وبالتأكيد ليس حكومة مستقلين"، مشيرا الى إننا "ان وصلنا الى حكومة على الأصول تضمّ فئة رفيعة وكفوءة من الاختصاصيين، مع فهم حقيقي للواقع اللبناني، ومحصّنة سياسياً، فإننا بالتأكيد نستطيع ان ننقذ البلد"، مضيفا: "انا في هذا السياق لست متشائماً".

وحول الكلام عن حكومة مستقلين، أكد بري أنه "مخطئ من يعتقد انّ في الامكان ان تولد على هذه الطريقة، ثم هل يوجد تكنوقراط واختصاصيون فقط خارج الاحزاب، بالعكس فإنّ الاحزاب زاخرة بالشخصيات التكنوقراط الكفوءة في كل الاختصاصات ومشهود لها، ثم انّ في كل احزاب ​العالم​ يوجد تكنوقراط"، مضيفا: "انظروا الى ​فرنسا​ و​الولايات المتحدة الاميركية​ وغيرهما من الدول، فعندما يُحكى عن مستقلين، فمن اين سيؤتى بهم؟".

وشدد على أنه "بمعزل عن التسميات، الافضل ان تكون الحكومة جامعة لكل المكونات ومن كل الالوان السياسية، ولكن البلد لا يجب ان يتوقف و​الأزمة​ ضاغطة، ومن هنا فإنّ البلد يحتاج الى حكومة لتبدأ عملية الانقاذ اياً كان لون هذه الحكومة، اذ لا يمكن ان نبقى على الحال الذي نحن فيه".