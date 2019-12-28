روسيا تضع صواريخ "أفانغارد" الخارقة للصوت في الخدمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الصاروخ الروسي الجديد "أفانغارد" يدخل الخدمة 2019

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن "أول فوج من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية ضمن منظومة +أفانغارد+ وضعت في الخدمة من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07,00 ت غ)".

وبحسب تقارير فإن مسار صاروخ "أفانغارد" الخارق للصوت يمر على ارتفاع عشرات الكيلومترات داخل طبقات الجو العليا، وفقا لما ذكرته فرانس.

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ويتميز صاروخ "أفانغارد" بقدرته الفائقة على المناورة لمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مساره، وإرسال معلومات عنه لاعتراضه، وتبلغ سرعته، وفقا لتقارير روسية، 20 ماك، وقد تصل إلى 27 ماك، أي ما يعادل 27 مرة سرعة الصوت وأكثر من 33 ألف كيلومتر في الساعة.

وهو قادر أيضا على تغيير الاتجاه والارتفاع ما يجعله "لا يهزم، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس الروسي.

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وكان الجيش الروسي قد أعلن في ديسمبر 2018 أنه سيتم نشر أول دفعة من صواريخ "أفانغارد" في منطقة أورنبرغ في الأورال.

وإلى جانب صاروخ "أفانغارد" الخارق للصوت والعابر للقارات، كشف بوتين العام الماضي في رسالته السنوية إلى البرلمان الروسي، عن مجموعة جديدة من الأسلحة المتطورة الأخرى تتمثل في صواريخ "كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي.