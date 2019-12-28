طلبات إحاطة لتطوير مراكز الشباب وسرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى ملوى بالمنيا

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وقال النائب رياض عبد الستار، لـ"الخليج 365"، إن طلب الإحاطة الثانى الذى قدمه لمجلس النواب يتمثل فى سرعة الانتهاء من إنشاء مركز للأمومة والطفولة بمركز ملوى، خاصة أن القرية ليس لديها مركز للأمومة والطفولة لرعاية الأطفال.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى بمحافظة المنيا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة أيضا لمجلس النواب موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن تجهيز وتطوير عدة مراكز شباب بالمحافظة، من بينها مركز شباب دير أبو حسن، ومركز شباب البياضة، ومركز شباب تروا، ومركز شباب دير برشا.
ولفت عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى بمحافظة المنيا إلى أن مراكز الشباب مهمة للغاية لاستيعاب طاقات الشباب، مشيرا إلى أن مراكز الشباب تحمى فئة الشباب من الانجراف نحو الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وكان النائب طارق متولى طالب فى وقت سابق بحصر كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ومن ثم وضع خطة وآلية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة لإعادة تطويرها وتحقيق الاستفادة منها فى ممارسة النشاط الرياضة، على أن يتم البدء بالمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ، مطالبا، بتوعية الشباب وحثهم على ممارسة الرياضة، وأهميتها، ودورها فى التصدى للشائعات التى تستهدف المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
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