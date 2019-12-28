الحماية المدنية تنقذ قطة من أعلى واجهة محل بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين: أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، قطة كانت معلقة فوق واجهة محل بشارع أحمد ماهر بمدينة طنطا. تلقى محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من أحد المواطنين بوجود قطة معلقة فوق واجهة أحد المحلات وفشلت كل محاولات الأهالي لإنقاذها. علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وأنقذت القطة وأعادتها إلى الشارع مرة أخري.

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