عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل أمريكي إثر هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق

السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اليوم السبت، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين، إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك العراقية.



وقال التحالف في بيان "قتل متعاقد مدني "مقاول" أمريكي وأصيب العديد من العسكريين الأمريكيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

وأضاف التحالف أن "قوات الأمن العراقية تقود الرد (على الهجوم) والتحقيق".

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وأمس الجمعة، قال الجيش العراقي إن صواريخ سقطت داخل قاعدة كي وان، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.

وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية، تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد انسحاب القوات العراقية منها، بعد سقوط الموصل عام 2014 بيد داعش.

وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد عملية دخول القوات العراقية إلى كركوك، إثر انسحاب البيشمركة، وتقع القاعدة تحديداً قرب مطار كركوك.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.