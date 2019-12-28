الشرق الاوسط: لا صحة للاعلان عن تأليف الحكومة خلال الساعات المقبلة

وصفت مصادر وزارية مطلعة اللقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بـ"الجيد"، كاشفة لـ"الشرق الأوسط"، أن التوجه بات نحو تشكيل حكومة من 18 وزيراً من التكنوقراط من غير السياسيين، وذلك بخلاف ما كان يتمسك به الرئيس ميشال عون و"​حزب الله​" و"​حركة أمل​" بمطالبتهم بحكومة تكنوسياسية.

ولفتت المصادر إلى ان البحث في اللقاء كان في توزيع الحقائب وتصنيفها وبعض الأسماء المقترحة للتوزير، إضافة إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى تذليل والحسم بشأنها، على أن يتابع الرئيس المكلف اتصالاته ومشاوراته، ويعود مرة ثالثة إلى ​بعبدا​ للمتابعة والتقييم، مؤكدة في الوقت عينه أنه لا صحة للمعلومات التي تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن ​تأليف الحكومة​ خلال ​الساعات​ المقبلة.



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