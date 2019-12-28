شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أردوغان لنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا.. شركة "سدات" التركية كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن تركيا ستقوم بنقل عدد من المقاتلين الموالين لها في شمال سوريا إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستبدأ بـ60 مقاتلًا فقط، مشيرة إلى أن هناك رسائل تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للمراسلات مثل: تيليجرام وواتساب، بين عدد من الجماعات المقاتلة في سوريا، تقول: هل تريد الذهاب إلى ليبيا؟، هل تريد أن تذهب إلى ليبيا وتحصل على 2000 دولار شهريًا؟
وأوضحت صحيفة زمان أن عملية نقل المقاتلين من صفوف الجماعات الموالية لتركيا في شمال سوريا، لن تضعف الحرب التي تشنها تركيا والقوات الموالية لها على تنظيم حزب العمال الكردستاني، لافتة إلى أنه فى ظل تلك التطورات توجهت الأنظار إلى تنظيم سدات المسلح أو ما يعرف باسم شركة سدات الأمنية التركية المعروفة بقربها من أردوغان وحزب العدالة والتنمية، حيث إن شركة سدات هي النموذج التركي من شركة BLACK WATER الأمريكية، وتوضح مهامها على أنَّها توفر الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب العسكري في مجال الدفاع الدولي والأمن الداخلي، وتحظى باهتمام كبير من أردوغان نفسه، ويسعى أردوغان لاستخدام هذه الشركة فى نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض سيزائي تمللي، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلي عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلي تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذي يحكمها في الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائي تمللي وبيرفين بولدان.
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