رئيس "تحرير السودان" يعود للخرطوم مطلع العام الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، السبت، أن رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد نور سيطلق مبادرة من أجل نقل المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين إلى داخل السودان.



وأشارت المصادر، إلى عودة عبدالواحد نور إلى السودان، مطلع العام المقبل، لبدء حوار من الداخل، وأضافت المصادر أن نور سيدعو رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز آدم الحلو، للانضمام إلى تلك المبادرة.

ووجدت المبادرة قبولاً من بعض الأفراد داخل المجلس السيادي إلى جانب مجلس الوزراء، بحسب المصادر.

وحركة تحرير السودان وقائدها عبدالواحد نور رفض التفاوض مع الحكومة، كما نأي عن تحالف "نداء السودان" المنضوي تحت قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضم إلى جانب أحزاب معارضة، حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية- شمال.

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والخميس الماضي، أعلن رئيس حركة تحرير السودان عن رغبته في السلام، مؤكداً سعي الحركة لتحقيق سلام حقيقي وشامل، وبناء دولة القانون والمؤسسات دون محاصصات عرقية أو حزبية.





وأوضح أن الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك يجب أن تكون حكومة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة، من أجل الجلوس لحل مشاكل السودان.

وحيا رئيس حركة تحرير السودان القوات النظامية، مؤكداً أنها بذلت جهوداً كبيرة حتى لا تتحول الثورة إلى حمام دماء وتنزلق البلاد إلى الحرب.

وثمّن دور الشباب والشابات الذين ضحوا من أجل أن ينعم السودان بالحرية، وأن يكون مثل هذا اللقاء ممكناً، مشيراً إلى أن البلاد تحررت من القبلية والجهوية والاستلاب الفكري باسم الدين.