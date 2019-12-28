بين المقامرة والحرب الإقليمية.. ماذا بعد التدخل العسكري التركي في ليبيا؟

- شريف الجنيدي

تصاعدت وتيرة الأحداث بشكل كبير في ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، بطلب رسمي إلى تركيا للتدخل العسكري، وهنا يبرز السؤال الأهم: ما عواقب التدخل التركي في الشأن الليبي؟.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تركيا تستعد لنشر قوات برية وبحرية لدعم حكومة الوفاق، بجانب دفعة من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة للمشاركة في القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر سورية مطلعة قولها إن منطقة عفرين شمال حلب شهدت افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف "فرقة الحمزات" في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف "الجبهة الشامية"، كما افتتح "لواء المعتصم" مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف "لواء الشامل".

مقامرة كبرى

يرى المراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم على مغامرة أو مقامرة كبرى في حياته السياسية، حيث أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيشعل فتيل حرب إقليمية في المنطقة بكل تأكيد.

ويضيف المراقبون أن أردوغان أقدم على مغامرة خطيرة عندما قرر العدوان على الشمال السوري، منذ نحو ثلاثة شهور، وهو القرار الذي عاد عليه بالعديد من المشاكل والانتقادات، فضلاً عن فشله الذريع في إقصاء رأس النظام السوري، الرئيس بشار الأسد، وتعيين حلفاء له في دمشق.

كما يرى بعض المراقبون أن المتسببين في الأزمة ومعاناة الشعب الليبي هم طرفيّ الأزمة الرئيسيين، فايز السراج وخليفة حفتر، إلا أن تدخل أردوغان في الأزمة سيزيد الأمور سوءاً لتنزلق البلاد نحو مزيد من الفوضى والتدهور والدمار، مما سينتج عنه سنوات من الصراع والموت البطئ.

أطماع

يقول المراقبون أن أردوغان لديه أطماع عدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الأطماع التي فجرت صراعات كثيرة فيها خلال السنوات الماضية.

ويقول مصفى قطبي، في مقاله في بوابة إفريقيا الليبية، إن أردوغان، وعبر اتفاقه مع السراج، تمكن من إيجاد منفذ لتسليح الإرهابيين، ونقل المعركة لوجستياً إلى الأراضي الليبية، من خلال وجود أقرب ما يكون لقاعدة تركية على الأراضي الليبية.

ويضيف قطبي أن المذكرة التي وقعها أردوغان والسراج خلقت واقعاً إقليمياً جديداً يحمل توتراً عظيماً في منطقة مليئة بالصراعات والانقسامات والنزاعات المسلحة.

احتلال عثماني

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يرى المراقبون أن السراج يبدو وأنه بعيد كل البعد عن قراءة المشهد، فالاستقواء بتركيا ودعوتهم لاحتلال بلاده أمر يمكن السكوت عنه، فمن المؤكد أن الدول العربية لن تقبل بذلك، بجانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كل الدلائل تشير إلى احتلال عثماني لليبيا، والاستيلاء على ثرواتها من النفط والغاز، وذلك من التصريح الذي أطلقه أردوغان وادعاءه عن "مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمه وتدخله لنجدتهم".

مصالح

يرجح المحللون أن يكون التدخل التركي في الشأن الليبي غرضه هو الحصول على الموارد، حيث تعتمد أنقرة على استيراد الوقود بالكامل تقريبا، وتستورد 99 بالمئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي، و93 بالمئة من استهلاك البترول.

وفي عام 2018، أنفقت تركيا نحو 42 مليار دولار على واردات الطاقة، حيث تجلب أغلب إمداداتها من الغاز الطبيعي من نيجيريا وإيران والجزائر، إلا أنها أبرمت مع روسيا 5 اتفاقيات بشأن الغاز بين عامي 1997 و2013، أربعة منها عبر خط البلقان.

ومن المقرر أن تنتهي أغلب اتفاقيات الغاز بحلول عاميّ 2021 و2022، وهو ما يجعل تركيا تبحث عن مصادر جديدة لها، في الوقت الذي تدخلت فيه في عدد من الصراعات والأزمات بالمنطقة، أبرزها سوريا وليبيا مؤخراً.

وبالرغم من قوة العلاقات الروسية - التركية، والتي دعمتها اتفاقية استيراد منظومة الدفاع الجوي إس 400، والتي كانت سبباً في خلاف كبير مع الولايات المتحدة، إلا أن هناك خلاف قائم حالياً بين الدولتين بسبب ليبيا.

وبعدما لوّحت تركيا بالتدخل في ليبيا، أعربت روسيا عن قلقها من احتمال نشر تركيا قوات لدعم حكومة السراج.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتفقا أمس الخميس على أن الموقف في ليبيا يجب حله سلمياً.

غير أن أردوغان اتهم الأسبوع الماضي روسيا بدعم الجيش الليبي، قائلاً إن تركيا لن تلزم الصمت إزاء هذا الأمر.

ويقول المحللون إن التدخل العسكري التركي في ليبيا هو بمثابة ورقة ضغط على روسيا.