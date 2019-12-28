بين الأمراء والرؤساء.. تعرف على أبرز الوجوه التي رحلت خلال 2019 (صور)

وفي مطلع العام 2019 رحل مير تحسين بك في ألمانيا، أثر مرض عضال أصابه منذ فترة طويلة.

وهو تحسين سعيد علي بك، أمير الإزيديين في العالم، وولد في 15 آب1933 في قرية باعدرى التابعة لقضاء شيخان.

وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي