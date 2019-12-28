كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة ووقوع مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع صباح اليوم، انفجارا في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصا.

وكشفت "روسيا اليوم"، أن السلطات المحلية قالت إن الإصابات حدثت بسبب انهيار جزء من المبنى، وقد تحركت أطقم الطارئ على الفور.

وقال أحد أعضاء فريق الإطفاء إن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة صباحا في المنشأة الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة، وتم السيطرة عليه ولا يوجد مخاطر صحية، غير بعض أعمدة الدخان المتصاعد.