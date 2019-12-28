الحكومة الليبية المؤقتة تدعو لاجتماع عربي طارئ

السبت 28 ديسمبر 2019

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، إن الليبيين وجيشهم يخوضون معركة الحق وسيلقنون قطر وتركيا درساً في الوطنية.



وطالب الثني، في بيان، جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ؛ للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية، التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.

Advertisements

وأضاف البيان أن الحكومة الليبية المؤقتة تبارك تقدمات الجيش في طرابلس، داعياً سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي وتطهير العاصمة من المليشيات المسلحة.

وأكد الثني أن الحكومة المؤقتة في حال تأهب تام لتذليل جميع الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها، مشيراً إلى إصدار تعليمات لوزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية في طرابلس، بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن جميع الإمكانيات يتم تسخيرها لخدمة الجيش حتى انتهاء المعركة وتحرير كل ربوع الوطن من المليشيات الإرهابية.