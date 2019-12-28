أمريكا تحذر من إجراءات إيرانية استفزازية بمضيق هرمز

السبت 28 ديسمبر 2019

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، توماس مودلي، الجمعة، إن إيران قد تتخذ "إجراءات استفزازية" في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل، على الرغم من فترة هدوء نسبي.



وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم وقع الصيف الماضي على ناقلات نفطية، وهجومين إرهابيين استهدفا منشأتي نفط في السعودية، وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

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وقال مودلي لرويترز: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك.. وأعتقد أنهم سيستغلون كل فرصة ليفعلوا ذلك"، دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وأضاف: "ليس هناك ما يؤشر لي على أن لديهم تغير في توجه القيادة قد ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه.. إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك".

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة هرمز الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية على طهران.