شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: تركيا تدعم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، أمس الجمعة: إن تركيا تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد.

تأتي هذه التصريحات فيما يزور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قبرص، وذلك على رأس وفد برلماني وبرفقة مسؤولين كبار من الجيش؛ للتباحث حول تداعيات الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس، بخصوص ترسيم الحدود البحرية والدعم العسكري، وسبل إجهاضه.

» فاقدة للشرعية

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي، في مقابلة مع فضائية «سكاي نيوز عربية»: إن حكومة فايز السراج غير شرعية؛ لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي.

وأورد أنه ثمة ثقة في أنه ما من دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.

وكانت زيارة غير معلنة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، يوم الأربعاء، قد أثارت مخاوف في الشارع التونسي، من إقحام بلادهم في مطامع أنقرة، وخططها لإرسال قوات إلى ليبيا.

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وحذرت أحزاب تونسية من استغلال البلاد لتحقيق مطامع أردوغان في ليبيا، كما نددت بقيام الرئيس التركي بزيارة «غير معلنة» إلى تونس، قائلة: إن الأمر لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية.

» مهدد للأمن

وكشف رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، الذي سيكون على رأس وفد القيادة العامة للجيش ضمن وفد زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى قبرص، في تصريح لـ«العربية.نت» أن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان القبرصي، حيث سيتم خلالها التباحث مع كبار المسؤولين حول آثار الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس، وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا، وقطع الطريق على أنقرة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق عسكريا، من أجل عرقلة تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة، لافتا إلى أن تركيا تعلم أن سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس يعني سقوط كل الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

» التضييق البحري

وفي ظل تمسك الجانب التركي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق، أشار المهدوي، إلى أن الجانبين الليبي والقبرصي سيبحثان التضييق بحريا على تركيا والتعاون، ليضاف ذلك إلى الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مؤخرا بين ليبيا واليونان ضد تلك الاتفاقية، وهو ما سيساهم في تعزيز عزلة تركيا إقليميا.

وترفض قبرص التي توجد بينها وبين تركيا نزاعات منذ وقت طويل، بشدة، الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وتعتبره اتفاقا باطلا وينتهك القانون الدولي، ينطوي على سوء نية، ومصمما لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وزعزعة الاستقرار.