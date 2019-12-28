خاص.. الكشف عن سر استبدال محمد صلاح أمام ليستر سيتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت حالة من الحزن الشديد على الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لحظة استبداله خلال لقاء ليستر سيتي في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة 4-0 على مضيفه ليستر، ورفع رصيده لـ52 نقطة في صدارة جدول ترتيب، بفارق 13 نقطة عن "الثعالب" أقرب ملاحقيه.

وأوضح مصدر داخل نادي ليفربول لـ"العين الرياضية" أن تغيير صلاح جاء بناء على رؤية فنية من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ونفى المصدر وجود أي أزمة أو إصابة يعاني منها صلاح، أسفرت عن استبداله في المباراة، مع ضغط المباريات التي يخضوها مع الفريق بمختلف البطولات محليا وقاريا ودوليا.

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وأشار إلى أن صلاح بدا حزينا بسبب رغبته في استكمال المباراة مع زملائه، في ظل اقترابه من التسجيل في مرمى ليستر خلال أكثر من فرصة محققة.

يذكر أن صلاح شارك في تتويج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية 2019 للمرة الأولى في تاريخ "الريدز"، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

واختير هداف ليفربول كأفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال مباراتي "الريدز" أمام مونتيري المكسيكي وفلامنجو.