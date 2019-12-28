شكرا لقرائتكم تعذيب طفلة على يد والدها وزوجته.. ووزيرة مصرية تتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تدخلت وزيرة مصرية لإنقاذ طفلة صغيرة تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته.

وكانت الطفلة "ن ا س" التي تبلغ من العمر 14 عاما وتقيم في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شمال مصر، قد تعرضت لتعذيب بشع على يد والدها وزوجته، وانتشرت قصتها على مواقع التواصل.

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وفور علم نيفين القباج وزيرة التضامن بالواقعة وجهت فريق التدخل السريع بالشرقيه بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة حيث قام الفريق بالتحرك سريعا وتوجه لمستشفى بلبيس لمقابلة الطفلة وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها.

كما قررت الوزيرة تقديم أفضل رعاية اجتماعية وصحية للطفلة، وتوفير مأوي آمن لها سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة، أو بدار رعاية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

هذا وتقرر عمل محضر ضد الأب وزوجته، حمل رقم 55090 بلبيس، وتم عرضهما علي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة القضية.