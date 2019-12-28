مع قرب الجيش الليبي من مقر حكومة الوفاق.. أنباء عن هروب فايز السراج إلى لندن

رجح الجيش الوطني الليبي هروب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج البلاد وتوجهه إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، في بيان له أمس الجمعة، إن السراج من المرجح هروبه من البلاد إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد تقدم الجيش باتجاه قلب طرابلس.

وأضاف البيان أن تقدمات الجيش الوطني على كافة المحاور أصابت المليشيات بحالة من الهلع، الأمر الذي دفع قادتهم إلى الهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

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وتابع إن هناك طائرة أقلعت صباح أمس الجمعة، متجهة إلى لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها فايز السراج.

وأوضح البيان أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرت مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدداً من قادة المليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وأشار المركز في بيانه إلى أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش الوطني، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.

يأتي هذا بعدما نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي.