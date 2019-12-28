رداً على ما أثير بشأن قضية مسلمي الإيجور.. سفير الصين بالقاهرة: الحملة ضد بكين ورائها دوافع سياسية.. وندعو أوزيل للزيارة

أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانج، إن الأنباء التي يتم تداولها بشأن تعذيب الصين للمسلمين الغرض منها هو "تخريب العلاقات بين بكين والعالم الإسلامي"، مشيراً إلى أن بلاده وجهت الدعوة للاعب أرسنال مسعود أوزيل لزيارة مسلمي الإيجور.

وقال تشيانج، في لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الصين تواجه حملة عدائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هناك العديد من الصور المزيفة والمفبركة بشأن تعذيب الصينيين للمسلمين.

وأكد أن هناك بعض الصور ليست في الصين نهائياً، مشيراً إلى أن الإعلام الغربي لم يكن عادلاً في نقل ما يحدث في إقليم الإيجور.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن الحملة الهدف منها هو تخريب العلاقات الأخوية بين بكين والعالم العربي والإسلامي، وتخريب العلاقة العميقة الوطيدة والممتدة بين الشعب المصري وبين الشعوب العربية والإسلامية.

وأوضح تشيانج أن التعاون بين الصين والعالم العربي والإسلامي يشهد تقدماً كبيراً وبسرعة فائقة، وهو الأمر الي لا يُرضي بعض القوى الكبرى في العالم، حيث تدعي تلك القوى أن الصين "تستعمر الدول حالياً، وهو أمر غير صحيح".

وقال السفير الصيني في مصر أن لاعب أرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، والذي تبنى قضية مسلمي الإيجور، مدعو لزيارة إقليم شينجيانج؛ للتأكد من الحقيقة بنفسه.

Advertisements

وأضاف تشيانج أن أوزيل لديه الموقف العادل والرغبة المخلصة لمعرفة الحقائق، حيث وجهت له بكين الدعوة لزيارة البلاد والاطلاع على ما يجرى في إقليم شينجيانج.