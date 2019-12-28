مساعد روحاني: تطوير شبكة سكة الحديد مستمر رغم الحظر

لفت مساعد الرئيس ال​ايران​ي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ​محمد باقر نوبخت​ إلى أن "تطوير شبكة سكك الحديد مستمر ومدرج على صدر اولويات المشاريع التنموية في البلاد رغم الحظر"، مشيراً إلى أن "مشروع مد سكة حديد ميناء جابهار - زاهدان يتم تنفيذه بسرعة حيث تم تخصيص 300 مليون يورو لانجازه".

وأشار إلى ان "هذا المشروع سيكتمل لغاية نهاية العام المقبل"، لافتاً إلى أن "مشروع سكة حديد تربت حيدرية شمال شرق ايران باتجاه مدينة هرات غرب ​افغانستان​ على وشك الانتهاء"، منوهاً الى انه "وفق خطة ​الاقتصاد​ المقاوم والتأكيد على تطوير شبكة الحديد في البلاد وضعت ​حكومة​ التدبير والامل على جدول اعمالها تطوير شبكة سكك الحديد حيث يتم ربط المحافظات بسرعة".