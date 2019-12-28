بومبيو اتهم طهران بمنع إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات في ايران

اتهم وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ السلطات ال​ايران​ية بـ"اللجوء الى ​العنف​ والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت ايران منتصف تشرين الثاني"، مؤكداً أنه "من حق الشعب الايراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم المرشد الايراني الاعلى ​علي خامنئي​ خلال ​التظاهرات​ في ايران".

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