طقس يوم غد غائم جزئيا وتساقط للثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن تأثير العاصفة (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسّط، يستمرّ حتّى فجر يوم الأحد حيث تنحسر تدريجياً ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتباراً من بعد ظهر يوم الاثنين، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق . نحذر من ​السيول​ وانجراف التربة.

الأحد: غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحا وثلوج على ارتفاع 1200متر خاصة شمال البلاد، يتحسن ​الطقس​ تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب الـ65كم/س خاصة في ​الجنوب​، تتساقط أمطار متقطعة اعتبارا من بعد الظهر واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300متر وما دون في المناطق الداخلية.