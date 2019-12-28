بولندا تستدعي السفير الروسي بعد اتهامات بوتين









اسماء السيد - وارسو: استدعت وزارة الخارجية البولندية الجمعة على وجه السرعة السفير الروسي للاحتجاج بشدة على "التلميحات التاريخية" للرئيس فلاديمير بوتين الذي اتهم بولندا بـ"التفاهم" مع ادولف هتلر والتحرك في شكل "معاد للسامية" قبيل الحرب العالمية الثانية.

وابدت بولندا "اعتراضها الشديد على التلميحات التاريخية التي اطلقتها اعلى السلطات الروسية في الايام الاخيرة"، حسب ما نقلت وكالة بي آي بي عن نائب وزير الخارجية مارسين برزيداتش.

واكد بوتين الثلاثاء امام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية انه اطلع على ارشيف استرده الجيش الاحمر في اوروبا العام 1945 ويظهر ان دولا عدة بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور النازي.

وقال "انهم (البولنديون) توصلوا عمليا الى تفاهم مع هتلر. هذا واضح في وثائق الارشيف"، معتبرا انه "شعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية".

واوضح انه اطلع خصوصا على وثائق تاريخية وعد فيها السفير البولندي في المانيا العام 1938 باقامة "نصب جميل" في وارسو للزعيم النازي بعدما عرض الاخير "ارسال اليهود الى مستعمرات في افريقيا".

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واكد ان السفير المذكور "تضامن تماما مع هتلر" واصفا اياه بانه "خنزير معاد للسامية".

وتبادلت روسيا وبولندا في الايام الاخيرة الاتهامات على خلفية تاريخية.

وهاجمت الدبلوماسية الروسية "الخطاب العدائي" لوارسو في حين اعربت الدبلوماسية البولندية عن "قلقها" متهمة المسؤولين الروس ب"عرض صورة خاطئة للاحداث".

وتندد روسيا منذ اعوام عدة بما تعتبره تجاهلا من جانب الدول الغربية للتضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفياتي السابق حتى العام 1945 والتي تجلت خصوصا في مقتل 27 مليون سوفياتي ابان الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة، وفق وكالة بي آي بي، إن بولندا "كانت أول بلد يشارك في المقاومة المسلحة في ايلول/سبتمبر 1939 ضد الجيش الألماني (...)". واشارت الى ان العدوان الألماني سبّب وفاة زهاء ستة ملايين مواطن بولندي بينهم ثلاثة ملايين يهودي.

واضافت الوزارة ان "روسيا تسعى الى التقليل من المسؤولية المشتركة للاتحاد السوفياتي في تدمير السلام في اوروبا. الاتحاد السوفياتي كان بين عامي 1939-1941 حليفا لالمانيا ادولف هتلر".