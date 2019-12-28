الحكومة النيجيرية تدين مقتل 11 رهينة على أيدي تنظيم "داعش" الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (أ ش أ):

أدانت الحكومة النيجيرية، أمس الجمعة ، ما قام به متطرفون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي من قتل 11 رهينة وتصوير ذلك في شريطة فيديو شمالي البلاد.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنه "يشعر بالحزن العميق والصدمة بعد مقتل الرهائن الأبرياء على أيدي عصابات قاتلة لا تعرف الرحمة ولا تعرف رباً، عصابات قتلة جماعيين أعطوا الإسلام سمعة سيئة بأعمالهم الوحشية".

وحث الرئيس النيجيري المواطنين على عدم السماح لأعمال القتل هذه بالتفرقة بينهم قائلاً إن "عملاء الظلام هؤلاء هم أعداء لإنسانيتنا المشتركة".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد قال إن مقتلهم جاء انتقاماً لمقتل البغدادي في أكتوبر الماضي.