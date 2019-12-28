الجيش الليبي: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ)
ثمن اللواء خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، وقال "إن مصر الشقيقة الكبرى وتعد السند الحقيقي لليبيا".
وأضاف محجوب - في اتصال مع برنامج (مساء دي ام سي) الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الجمعة ـ إن مصر كانت ولا زالت الشقيقة الكبرى لنا، وأمن ليبيا من أمن مصر، وإن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة، ونثمن عاليا سياسة وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوة مصر المعروفة في العالم ومكانتها وتأثيرها ودورها في إقناع العالم، وتأثيرها على الدول الكبرى، ورؤيتها الناضجة، وثقة العالم في رؤية الرئاسة المصرية".
وتابع "إن مصر تعد سندا حقيقيا قادرًا على أن يحسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا، ويمنع التدخل التركي، ويمنع اتخاذ مواقف دولية يكون فهمها خاطيء للوضع في ليبيا".
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