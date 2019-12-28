وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون حكومة الوفاق الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مساء اليوم الجمعة، عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة العاصمة الليبية طرابلس، في السابع من يناير المقبل.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن قوات الجيش الليبي تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.

وأضاف في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، اليوم الجمعة "قواتنا الجوية تشارك بالعمليات العسكرية في طرابلس وحققت نجاحًا كبيرًا".

وأعلن المسماري، في تصريحات سابقة، أن الجيش الوطني الليبي، سيطر على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس.

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وأكد أن الجيش الليبي، يعتمد استراتيجية إنهاك الميليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس.

وأوضح أنه تم انسحاب كبير لميليشيات طرابلس من الخطوط الأمامية إلى الداخل، لافتًا إلى أن الجيش لن ينهي معرك طاربلس إلى في قلب العاصمة الليبية.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن سيطرته على مطار طرابلس وخزانات النفط وجسر الفروسية ومعسكر النقلية، في العاصمة طرابلس.

وأكد الجيش الليبي تقدم قواته على عدد من جهات القتال في طرابلس، فضلًا عن دحر الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق عند طريق مطار طرابلس.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.