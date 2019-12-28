محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - ( د ب أ):
وقعت اليونان اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم لتطوير وتحديث أسطولها من المقاتلات طراز إف 16 على مدار السنوات السبع المقبلة.
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس كان قد أبلغ البرلمان اليونانى في وقت سابق أنه سيتم تحديث الطائرات بتقنية متقدمة في برنامج تبلغ قيمته 5ر1 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان توقع إتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن لتطوير مقاتلاتها "إف 16" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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