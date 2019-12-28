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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودلي": من المحتمل اتخاذ إيران إجراءات استفزازية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:10 م
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وكالات
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وقال مودلي لرويترز: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة لفعل ذلك" دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.
وأضاف: "ليس هناك ما يؤشر على أن لديك تغير في توجه القيادة، ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك".
وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأمريكية على سلوك إيران، ربما تشتت انتباه وزارة الدفاع بعيداً عن أولويات مثل التصدي للصين.
ويتزامن تحذير مودلي مع بدء الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي، وخليج عمان.
وبسؤاله إذا كان يتوقع من أن تُثير إيران الاضطرابات في المنطقة نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها، قال مودلي إنه لم ير معلومات مخابراتية تشير إلى ذلك.
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