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"مودلي": من المحتمل اتخاذ إيران إجراءات استفزازية في مضيق هرمز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودلي": من المحتمل اتخاذ إيران إجراءات استفزازية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:10 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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رجح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، اليوم الجمعة، إمكانية اتخاذ إيران إجراءات استفزازية في مضيق هرمز، وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل، رغم فترة هدوء نسبي.

وقال مودلي لرويترز: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة لفعل ذلك" دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

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وأضاف: "ليس هناك ما يؤشر على أن لديك تغير في توجه القيادة، ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك".

وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأمريكية على سلوك إيران، ربما تشتت انتباه وزارة الدفاع بعيداً عن أولويات مثل التصدي للصين.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي نفط في . وتتهم واشنطن، إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.

ويتزامن تحذير مودلي مع بدء الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي، وخليج عمان.

وبسؤاله إذا كان يتوقع من أن تُثير إيران الاضطرابات في المنطقة نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها، قال مودلي إنه لم ير معلومات مخابراتية تشير إلى ذلك.

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