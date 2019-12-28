"عمران خان" يستقبل وزير التسامح الإماراتي

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان‬⁩ الإسلامية عمران خان، مساء اليوم الجمعة، وزير التسامح لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وخلال اللقاء، بحث رئيس الوزراء الباكستاني، مع وزير التسامح الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وذلك في حضور حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى إسلام آباد.

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات؛ حيث تربط الشعبين والبلدين الصديقين علاقات تاريخية تعزز آفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.