كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتخابات الفلسطينية بين شد وجذب.. هل ستطوي صفحة الإنقسام الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال حالة من الإشتباك والجدل قائمة حول إقامة الإنتخابات الفلسطينية، خاصة بعد أن أعلنت حركة "فتح"، يوم الأربعاء الماضي، أن المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الفلسطينية سيصدر فقط في حالة إزالة الاحتلال "الإسرائيلي" قيوده عن القدس المحتلة، بينما إعتبرت حركة حماس أنه يمكن تحويل القدس لمنطقة إشتباك سياسي وشعبي.

وقال مسئول العلاقات الخارجية بحركة "فتح" ياسر أبو سيدو، إن "الإنتخابات الفلسطينية أصبحت نوع من تجديد الشرعية، وعبرها السلطة الفلسطينية تؤكد على أنها تمتلك الشرعية، لأنه بخرج بين الفترة والأخرى يقول انت طرف غير شرعي، وستبين أمام العالم أن السلطة الفلسطينية تستمد شرعيتها من الشعب".

وأكد أبوسيدو لـ"الخليج 365"، على أن "فتح" حريصة على الوحدة الوطنية،لأن كل دولة قبل ان تساعد الفلسطينيين تطالبهم بأن يتحدوا، وإسرائيل تدعي أنه لا توجد من تفاوضه في فلسطين، لأن كله فاتح دكان ويرتزق، ويجب أن يكون الجميع على هدف واحد هو التحرير وليس الكرسي.

وأضاف مسئول العلاقات الخارجية بحركة فتح، أن حماس إذا نجحت في الإنتخابات ستعتبرها شرعية، وإذا كانت ضدها ستكون مزورة وكل شيئ، فلا يوجد في الوطن العربي من يدخل في الإنتخابات وينهزم يصفق للمنتصر، وحماس دخلت الإنتخابات قبل ذلك وعندما فازت انقلبت على الشرعية، فالإنتخابات وحدها لا يمكنها إنهاء الإنقسام.

وأشار إلى أن الفصائل الرسمية في منظمة التحرير 13 فصيل وفصيلين خارج أطر منظمة التحرير، وإن عدد أفراد الفصائل لا يتجاوز 500 فرد، فهناك فصائل مدفوعة الثمن خارج الوطن العربي وأجهزة استخبارات عربية أنشأت بعض الفصائل الفلسطينية، فلا يمكن تضع فتح مع الجهاد أو حماس. وأردف أبو سيدو، أنه إذا تحررت فلسطين ستذوب التنظيمات، سيصبح على الأرض عمل حزبي، ما حدث بين فتح وحماس في غزة صراع بالسلاح راح ضحيته 400 فتحاوي في يوم واحد، ففي إسرائيل كانوا منقسمين قبل إعلان الدولة وبعد الدولة أصبحت كل التنظيمات الصهيونية جيش واحد. Advertisements بينما قالت مسئولة العمل النسائي بقطاع غزة والقيادية بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أريج الأشقر، إن "الانتخابات هي الحل الامثل لطي صفحة الإنقسام البغيض، وعلينا طوي صفحة الأنقسام الأسود ونفتح صفحة جديدة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية في انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، وبناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحترم سلطة القانون والحريات الاساسية للمواطنين ويكافح الفساد والمفسدين".